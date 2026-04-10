Durante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo, una cantante italiana ha parlato della perdita della figlia, scomparsa nel 2020 a causa di un tumore al polmone. Ha descritto il dolore di aver passato sei anni senza di lei e ha raccontato di aver scritto una canzone in una sera di tristezza, sperando di poterla incidere in futuro. La sua voce si è rotta mentre si commuoveva ricordando la figlia.

Un momento intimo e di commozione. Wilma Goich con la voce rotta durante il suo intervento a “La Volta Buona” di Caterina Balivo, in onda oggi venerdì 10 aprile, ha ricordato la figlia Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 a causa di un tumore al polmone. “È dura, sono passati sei anni – ha detto la cantante emozionata – però dal momento che bisogna vivere cerchiamo di vivere al meglio e quindi il meglio per me e mio nipote. Così un po’ lavoro perché mi distrae molto. Ho scritto una canzone che verrò a cantare se ce la faccio, perché devo andare ancora in sala di registrazione”. La cantante ha poi spiegato meglio il suo prossimo progetto discografico: “Ho scritto una canzone di una bellezza incredibile, non lo dico perché non l’ho scritta io la musica, io ho scritto solo il testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È dura, sei anni senza mia figlia. In una delle mie serate no ho scritto una canzone per lei. Se avrò la forza la inciderò”: Wilma Goich si commuove

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Se hai una FIGLIA, devi sentire questo

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