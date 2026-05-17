La notte del Classico Recite musica e danza | Una classe ha scritto una canzone in greco
Venerdì sera si è svolta l’edizione annuale di ’M’ illumino di classico’, evento organizzato dall’indirizzo del liceo classico Dante Alighieri. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con recite, musica e danza. Durante la serata è stata presentata una canzone scritta in greco da uno degli studenti, che ha riscosso attenzione tra il pubblico presente. La serata ha rappresentato un momento di confronto tra le diverse discipline artistiche e culturali praticate dagli studenti.
Grande affluenza venerdì per ’M’ illumino di classico’, una serata diventata ormai tradizione annuale dell’indirizzo del liceo classico Dante Alighieri. Una vera e propria festa della scuola e allo stesso tempo un progetto didattico che permette ai ragazzi di rendersi protagonisti di ciò che studiano tra i banchi di scuola e diffondere le radici della cultura classica esibendosi in brevi spettacoli della durata di 10-30 minuti. Letizia Sotira, coordinatrice dell’indirizzo di studi, racconta i mesi prima dell’evento: "Il lavoro di preparazione parte già dal primo quadrimestre e si estende nel secondo. Noi docenti guidiamo i ragazzi ma sono loro l’anima del progetto: prendono i testi delle opere trattate nelle varie materie, li rielaborano e interpretano in modo originale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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