La notte del Classico Recite musica e danza | Una classe ha scritto una canzone in greco

Venerdì sera si è svolta l’edizione annuale di ’M’ illumino di classico’, evento organizzato dall’indirizzo del liceo classico Dante Alighieri. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con recite, musica e danza. Durante la serata è stata presentata una canzone scritta in greco da uno degli studenti, che ha riscosso attenzione tra il pubblico presente. La serata ha rappresentato un momento di confronto tra le diverse discipline artistiche e culturali praticate dagli studenti.

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