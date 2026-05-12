Un giovane di 23 anni è stato accoltellato nella notte in piazza Mercatale, nel centro di Prato, e si trova in condizioni critiche. La vicenda ha coinvolto anche una donna che ha cercato di difendere la collega da molestie. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i medici stanno intervenendo per stabilizzare il giovane. La zona è stata isolata per consentire i rilievi necessari.

È in gravissime condizioni un ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte in piazza Mercatale, nel centro di Prato. Il giovane, dipendente di uno dei ristoranti della zona, sarebbe intervenuto per difendere una collega da molestie e da un tentativo di rapina prima di essere colpito al torace con un coltello. Il cameriere italiano accoltellato al cuore. L’aggressione è avvenuta intorno all’1:20 all’uscita dal lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, italiano e dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo le 1. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Difende la collega dalle molestie, 23enne ridotto in fin di vita da una gang multietnica a Prato

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