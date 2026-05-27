Ha chiuso il più famigerato manicomio del Brasile

L’ospedale Colonia di Barbacena, considerato uno dei più noti manicomi del Brasile, è stato chiuso. Si stima che nel corso degli anni siano morte oltre 60.000 persone all’interno di questa struttura. La chiusura segue un’indagine sulle condizioni di detenzione e sui trattamenti riservati ai pazienti, che hanno portato all’accertamento di gravi abusi e negligenze. La struttura, attiva per decenni, è stata al centro di numerose controversie legate alle pratiche di cura e alle condizioni di vita dei ricoverati.

Il 25 maggio gli ultimi 14 pazienti dell’ospedale psichiatrico Colonia di Barbacena, in Brasile, sono stati trasferiti in altre strutture e il reparto ha chiuso definitivamente. Per anni l’ospedale è stato un simbolo delle violenze sulle persone che venivano internate nei manicomi, per via delle terribili condizioni a cui erano sottoposte: la sua chiusura è quindi un passaggio importante per il Brasile, nonostante la struttura fosse già molto cambiata da quella che fu per decenni. Dalla sua apertura, nel 1903, decine di migliaia di persone sono transitate dall’ospedale (anche noto con il nome di Colonia). Alcuni avevano disturbi mentali diagnosticati, ma molti altri no. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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