A 16 anni, quando ha iniziato a giocare per un club di rilievo, ha affrontato episodi di razzismo in Brasile. Con il passare del tempo, ha trovato nel lavoro la forza per superare le difficoltà legate a questa esperienza. La sua carriera nel calcio lo ha portato a lasciare il Paese e a trovare nuove opportunità all’estero, dove ha continuato a giocare. Ora riflette sul passato e sull’impatto di quei momenti sulla sua vita.

“Quando ho iniziato a giocare entrando in un club importante come il Flamengo avevo 16 anni e c’era questa cosa del razzismo. Ma a me tutto questo dava la forza per allenarmi, impegnarmi e credere nel lavoro e nel sacrificio. Volevo far cambiare idea a agli altri, farli pensare in maniera diversa. L’autodisciplina che mi sono imposto c’entra con tutto questo e mi ha aiutato non solo nella vita ma anche nella carriera quando dopo sono entrato nella prima squadra del Flamengo, poi nel Benfica e nella Roma. Per me è stata una cosa che mi ha fatto diventare molto più forte. Al contrario di tanta gente che si lamenta, a me dava forza al contrario”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aldair: “In Brasile soffrivo il razzismo, il lavoro mi ha reso più forte”

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