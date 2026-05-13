Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel | ecco chi c' è dietro
Dopo mesi di discussioni e speculazioni, è stato svelato chi si trovava dietro lo schiaffo attribuito alla first lady a suo marito. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono state al centro di molte interpretazioni e commenti pubblici, ma ora si conosce la verità su quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti media, che hanno seguito ogni dettaglio legato a questo episodio.
Per mesi quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, alimentando polemiche, ironie e teorie di ogni tipo. Ora un nuovo libro francese sostiene di aver finalmente chiarito cosa sarebbe accaduto davvero tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron durante il celebre episodio dello “schiaffo” sull’aereo presidenziale in Vietnam. Secondo il giornalista francese Florian Tardif, autore del libro Un couple (presque) parfait (“Una coppia quasi perfetta”), all’origine della discussione ci sarebbe un messaggio trovato da Brigitte Macron sul cellulare del presidente francese inviato da una nota attrice iraniana. Il video virale in tutto il mondo. L’episodio risale al maggio 2025, durante una visita ufficiale della coppia presidenziale in Vietnam.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Brigitte Macron è donna: la sentenza del tribunale - Vita in diretta 06/01/2026
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