Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel | ecco chi c' è dietro

Dopo mesi di discussioni e speculazioni, è stato svelato chi si trovava dietro lo schiaffo attribuito alla first lady a suo marito. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono state al centro di molte interpretazioni e commenti pubblici, ma ora si conosce la verità su quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti media, che hanno seguito ogni dettaglio legato a questo episodio.

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