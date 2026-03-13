In occasione dei 50 anni dalla fondazione di Apple, Tim Cook ha partecipato a un evento per ricordare il percorso dell’azienda, dalla sua origine in un garage fino a diventare un marchio presente in tutto il mondo. Durante la celebrazione, Cook ha reso omaggio alla storia e alle innovazioni che hanno caratterizzato il cammino di Apple negli ultimi cinque decenni.

Tim Cook celebra i 50 anni di Apple: dalla nascita in un garage all’innovazione globale che ha cambiato il mondo della tecnologia. Apple ha ufficialmente iniziato i festeggiamenti per il suo cinquantesimo anniversario, nato il 1° aprile 1976. A ricordare la storia e i valori della società ci ha pensato l’attuale CEO, Tim Cook, con una lettera pubblicata online. “ Pensare in modo diverso, Think Different, è sempre stato al centro di Apple. È ciò che ci ha spinto a creare prodotti che consentono alle persone di esprimersi, connettersi e creare qualcosa di meraviglioso ”, scrive Cook, ricordando che la sua leadership alla guida di Apple risale al 2011. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Apple celebra 50 anni: Tim Cook rende omaggio alla visione che ha cambiato il mondo della tecnologia

