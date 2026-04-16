La città rende omaggio a Foti | intitolato un largo all' archeologo che ha segnato la storia della ricerca
A Reggio Calabria è stato intitolato un largo all’archeologo che ha dato un contributo importante alla valorizzazione del patrimonio storico locale. La decisione è stata presa per ricordare il ruolo di questa figura nella promozione della ricerca e della tutela dei beni culturali della regione. L’intitolazione si inserisce in un’operazione di riconoscimento pubblico nei confronti di chi ha lasciato un’impronta significativa nel campo archeologico.
Reggio Calabria rende omaggio a una delle figure più significative della sua storia culturale con l’intitolazione del “Largo Giuseppe Foti”, dedicato all’archeologo che ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione del patrimonio storico della Calabria. Una cerimonia partecipata e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
La colomba di Alboino, ecco la storia del dolce pavese: un omaggio al re che fece della città la capitale del regno longobardoPavia, 3 aprile 2026 – Si deve a un’anziana signora se l’antica ricetta della colomba di Alboino è uscita dai cassetti ed è diventata una tradizione.
Apple celebra 50 anni: Tim Cook rende omaggio alla visione che ha cambiato il mondo della tecnologiaTim Cook celebra i 50 anni di Apple: dalla nascita in un garage all’innovazione globale che ha cambiato il mondo della tecnologia Apple ha...
Contenuti utili per approfondire
Rozzano. Omaggio a Michele Alboreto, il pilota gentiluomoL’amministrazione comunale rende omaggio a Michele Alboreto in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa. Sabato 18 aprile, presso la biblioteca di Cascina Grande, verrà inaugurata la mostra ... mi-lorenteggio.com
La città di Faenza rende omaggio a Nunziatina VeritàÈ stata una grande emozione partecipare a questo momento pubblico di celebrazione di Annunziata Verità che, ieri, ha compiuto 100 anni. Partigiana, testimone di uno dei periodi più drammatici della ... ilrestodelcarlino.it