La città rende omaggio a Foti | intitolato un largo all' archeologo che ha segnato la storia della ricerca

A Reggio Calabria è stato intitolato un largo all’archeologo che ha dato un contributo importante alla valorizzazione del patrimonio storico locale. La decisione è stata presa per ricordare il ruolo di questa figura nella promozione della ricerca e della tutela dei beni culturali della regione. L’intitolazione si inserisce in un’operazione di riconoscimento pubblico nei confronti di chi ha lasciato un’impronta significativa nel campo archeologico.