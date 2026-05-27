Gunther | Lottavo in piccole palestre incontri senza pubblico Ora vincerò il titolo WWE
L'austriaco, ex lottatore di palestre senza pubblico, afferma che ora vincerà il titolo WWE. Parteciperà a Clash in Italy, il primo Premium Live Event in Italia, in programma il 31 maggio a Torino e trasmesso in diretta su Netflix.
L'austriaco lotterà per il titolo a Clash in Italy, primo Premium Live Event della storia del nostro Paese, in diretta su Netflix il 31 maggio da Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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