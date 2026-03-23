Je’ Von Evans ha lasciato NXT senza mai vincere il titolo principale del brand, cosa che, a suo dire, non lo preoccupa. Evans è andato vicino a conquistare il titolo, in particolare quando ha sfidato Oba Femi nell’episodio di NXT successivo a Deadline a dicembre. Tuttavia, è stato promosso a Smackdown poco dopo e da allora non ha più detenuto un titolo in WWE. Intervistato da Adrian Hernandez, Evans ha commentato la questione. Ha ammesso che il titolo era un suo desiderio a NXT, ma ha affermato che ora il suo primo titolo in WWE potrebbe essere un titolo del roster principale. Ha anche espresso la sua opinione sull’ipotesi di un suo incontro con Penta per il titolo intercontinentale a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Je’Von Evans: “Non mi importa non aver vinto il titolo NXT, ora vincerò nel roster principale”.

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