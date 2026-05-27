Un ex allenatore ha spiegato che tra direttori sportivi e tecnici la fiducia è fondamentale. Ha aggiunto che questa relazione si basa sulla reciproca affidabilità, non su amicizie o incontri sociali. Ha citato l’arrivo di giocatori come Sanchez e Amauri come esempio di come la fiducia tra le figure di gestione e gli allenatori determini le scelte di mercato.

Nella chiacchierata con Francesco Guidolin spiccano due parole. “Insegnamenti” quando si riferisce ai suoi giocatori e “fiducia” quando parla di presidenti e direttori sportivi che hanno lavorato con lui. Ha allenato per quasi trent’anni, partendo dal basso: si è dovuto conquistare tutto, mettendo al primo posto valori e rispetto. “Non sono un chiacchierone, uno a cui piace essere protagonista. Preferisco far parlare il campo”. È così da sempre, lo era in C agli inizi e lo è stato per anni in Serie A. “Grazie alla gavetta ho imparato come si lavora. Mi ha formato”. Il campo parla e batte di gran lunga i riflettori. Guidolin, lei è sempre partito con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidolin: "Tra ds e allenatore la fiducia è tutto. Così arrivarono Sanchez e Amauri"

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