La strana alleanza tra Meloni e Schlein per portare Martina al vertice della Fao | Sánchez vuole far saltare tutto

Due figure politiche sembrano aver trovato un accordo per sostenere la candidatura di un candidato alla guida della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tuttavia, una delle parti coinvolte ha fatto sapere di voler impedire la nomina, creando un possibile ostacolo nel processo. La vicenda coinvolge diverse nazioni e si sviluppa in un clima di tensione diplomatica, con vari attori che cercano di influenzare la decisione finale.

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