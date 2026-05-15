La strana alleanza tra Meloni e Schlein per portare Martina al vertice della Fao | Sánchez vuole far saltare tutto
Due figure politiche sembrano aver trovato un accordo per sostenere la candidatura di un candidato alla guida della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tuttavia, una delle parti coinvolte ha fatto sapere di voler impedire la nomina, creando un possibile ostacolo nel processo. La vicenda coinvolge diverse nazioni e si sviluppa in un clima di tensione diplomatica, con vari attori che cercano di influenzare la decisione finale.
Geometrie variabili per il posto al vertice della Fao (organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura). Il governo di Giorgia Meloni intende sostenere la candidatura di Maurizio Martina, ex segretario del Pd, come nuovo direttore generale. Una scelta che ha lusingato Elly. 🔗 Leggi su Today.it
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