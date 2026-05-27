Guidesi | Sull' automotive l' Europa deve cambiare | già migliaia di licenziamenti non possiamo fare assist ai costruttori cinesi
Secondo Guidesi, l’Europa deve modificare la propria posizione sull’automotive per evitare un peggioramento della crisi economica e occupazionale nel settore. Attualmente, ci sono già migliaia di licenziamenti e si sottolinea che non si può continuare a sostenere i costruttori cinesi. Se la Commissione Europea non cambierà approccio, le conseguenze potrebbero essere di ulteriori deterioramenti per l’occupazione e le attività industriali nel continente.
“Se la Commissione Europea non cambia radicalmente impostazione sull’automotive, la situazione economica e occupazionale del comparto non potrà che peggiorare ulteriormente, con gravi ripercussioni sociali nell’intero Continente”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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