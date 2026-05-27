Guida contromano a Parma sotto l' effetto di cocaina 24enne arrestato dopo un pericoloso inseguimento

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parma, un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver guidato contromano sotto effetto di cocaina. Durante un inseguimento con le forze dell’ordine, ha opposto resistenza e causato danni a un veicolo della polizia. L’uomo è stato fermato e portato in commissariato. La polizia ha accertato l’uso di sostanze stupefacenti.

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Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato nella giornata di domenica 24 maggio 2026 a Parma: un giovane cittadino marocchino di 24 anni è stato fermato dopo un inseguimento, in seguito a una condotta di guida estremamente pericolosa e sotto l’effetto di cocaina. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13.00 di domenica 24 maggio 2026. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un’automobile che percorreva diversi tratti di strada contromano, compiendo manovre rischiose e urtando altri veicoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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