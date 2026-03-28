L'ex campione di golf è stato arrestato in Florida dopo essere stato coinvolto in un incidente con un’auto ribaltata, senza feriti. Durante il controllo, è risultato negativo all’alcol test, ma si è rifiutato di sottoporsi a ulteriori analisi per verificare l’uso di sostanze. La questione è ancora al vaglio delle autorità competenti.

L’ex numero uno del golf coinvolto in un ribaltamento senza feriti. Negativo all’alcol test, ma si è rifiutato di sottoporsi a ulteriori accertamenti Ancora guai per Tiger Woods, arrestato in Florida dopo un incidente stradale avvenuto a Jupiter Island. Il campione di golf è stato fermato dalle autorità con l’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze non specificate, oltre a danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a test previsti dalla legge. Secondo la ricostruzione della polizia della contea di Martin, Woodsera alla guida del suo Suv quando ha tentato di superare un pick-up con rimorchio che stava rallentando per svoltare. L’impatto con il rimorchio ha provocato il ribaltamento del veicolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tiger Woods arrestato dopo un incidente in Florida: sospetta guida sotto effetto di sostanze

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