Inseguimento in centro a Parma guida contromano e sotto effetto di cocaina | arrestato 24enne
Domenica pomeriggio, un giovane di 24 anni ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia nel centro di Parma, guidando contromano e sotto l’effetto di cocaina. Durante l'inseguimento, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata vicino al Barilla Center. Il conducente è stato arrestato e sottoposto a test antidroga. Nessuno degli altri coinvolti è rimasto ferito.
Emergono ulteriori dettagli sull'inseguimento di domenica pomeriggio, conclusosi con lo schianto da parte di un 24enne in zona Barilla Center. Alla guida dell'auto c'era un cittadino marocchino di 24 anni, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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