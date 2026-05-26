Inseguimento in centro a Parma guida contromano e sotto effetto di cocaina | arrestato 24enne

Notizia in breve

Domenica pomeriggio, un giovane di 24 anni ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia nel centro di Parma, guidando contromano e sotto l’effetto di cocaina. Durante l'inseguimento, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata vicino al Barilla Center. Il conducente è stato arrestato e sottoposto a test antidroga. Nessuno degli altri coinvolti è rimasto ferito.