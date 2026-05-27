Una disputa interna alla Juventus sta attirando l'attenzione, con i membri francesi dello staff che si scontrano con il tecnico. La situazione si è fatta più tesa nelle ultime settimane, portando a discussioni accese e a un clima di tensione crescente. La questione riguarda questioni di gestione e strategie, ma finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali o interventi esterni. La disputa rimane confinata tra le mura della società, senza yet coinvolgimenti ufficiali esterni.

di Alessio Lento Le tensioni vere dentro una grande squadra raramente esplodono pubblicamente. Di solito iniziano con dettagli piccoli. Poi arriva un momento in cui quelle crepe smettono di essere tali e diventano qualcosa di più evidente. Secondo le ultime Juventus news, attorno ai bianconeri starebbe circolando una situazione di questo tipo. Una squadra può anche sopportare un periodo di risultati complicati, ma convivere con visioni opposte diventa un’altra storia. A lanciare l’indiscrezione è stato lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, secondo cui il rapporto tra Luciano Spalletti e l’area dirigenziale composta da Damien Comolli e Francois Modesto sarebbe arrivato a un livello molto delicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guerra intestina alla Juventus: i francesi contro Spalletti, situazione esplosiva

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RITORNO ALLA JUVENTUS! ORA È PRONTO PER ESSERE TITOLARE + SPALLETTI HA RICEVUTO RINFORZO UFFICIALE!!

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