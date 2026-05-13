Genova trovata sostanza esplosiva risalente alla Seconda guerra mondiale in un liceo | evacuati alunni e docenti

Nel primo pomeriggio, al liceo Vittorio Emanuele–Ruffini di Genova, è stata trovata una sostanza chimica che si è rivelata essere acido picrico, una sostanza potenzialmente esplosiva proveniente dal periodo della Seconda guerra mondiale. Per motivi di sicurezza, sono stati evacuati gli studenti e i docenti dell’istituto. La presenza della sostanza è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno intervenendo per accertamenti.

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