Genova trovata sostanza esplosiva risalente alla Seconda guerra mondiale in un liceo | evacuati alunni e docenti

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, al liceo Vittorio Emanuele–Ruffini di Genova, è stata trovata una sostanza chimica che si è rivelata essere acido picrico, una sostanza potenzialmente esplosiva proveniente dal periodo della Seconda guerra mondiale. Per motivi di sicurezza, sono stati evacuati gli studenti e i docenti dell’istituto. La presenza della sostanza è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno intervenendo per accertamenti.

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Paura nel pomeriggio al liceo Vittorio Emanuele–Ruffini di Genova per il ritrovamento di acido picrico, sostanza potenzialmente esplosiva risalente alla Seconda guerra mondiale. Evacuata la scuola durante gli esami dei privatisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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