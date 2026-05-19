Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto | situazione e retroscena

Secondo alcune fonti, ci sono discussioni interne riguardo al ritorno di un dirigente alla Juventus. L’allenatore della squadra ha espresso interesse per questa possibilità, valutando il suo inserimento in sostituzione di un altro membro dello staff tecnico. La stessa figura sarebbe apprezzata anche da un’altra società, che avrebbe mostrato interesse nel suo eventuale ingresso. La situazione resta in evoluzione e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui