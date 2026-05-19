Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto | situazione e retroscena
Secondo alcune fonti, ci sono discussioni interne riguardo al ritorno di un dirigente alla Juventus. L’allenatore della squadra ha espresso interesse per questa possibilità, valutando il suo inserimento in sostituzione di un altro membro dello staff tecnico. La stessa figura sarebbe apprezzata anche da un’altra società, che avrebbe mostrato interesse nel suo eventuale ingresso. La situazione resta in evoluzione e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere subito: due club su di lui. La posizione della Juve Comolli Spalletti, è gelo: dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato. Il tecnico fa una richiesta a Elkann Ennesima rivoluzione Juventus? Ecco il primo nome da cui ripartire: non è Spalletti Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Per Stefano Amarezza di Youventus Tv, in base alle sue fonti (che sappiamo essere qualificate), Luciano Spalletti sta lavorando per far tornare alla Juventus, Matteo Tognozzi, oggi d.s. del Rio Ave in Portogallo. Lo.scopritore di Yildiz, Hujisen, Soulè, Barrenec facebook
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