I media iraniani annunciano una nuova bocca sull'accordo di pace con gli Usa, la Casa Bianca bolla questa dichiarazione come «totalmente inventata». La domanda che gli analisti ora si pongono è: un accordo è davvero possibile o si rischia il protarsi di una guerra come in Ucraina? Quali sono i nodi chiave da sciogliere e quali i temi sul quale difficilmente si troverà la quadra? Cosa è successo oggi Partiamo dalla cronaca fredda dei fatti delle ultime ore. La tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Usa ritirano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra in Iran, un accordo è davvero possibile o sarà un conflitto lungo? Hormuz, navi da guerra e nucleare: cosa sappiamo

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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Guerra Iran, l’annuncio di Trump: “C’è l’accordo, Hormuz sarà riaperto”. Silenzio da TeheranGli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma Teheran non ha commentato.

Temi più discussi: Gli USA attaccano navi e iraniani. Trump: Un accordo grandioso o niente; Trump: All'Iran diamo un tempo limitato, due-tre giorni. Xi mi ha promesso che non manderà armi; Guerra, Usa-Iran verso accordo. Da Hormuz all'uranio: cosa sappiamo; Iran-Usa, Trump: Accordo ad un passo. Ecco l'intesa per chiudere la guerra.

Finora la guerra non ha vincitori netti. Teheran accusa danni e isolamento, Israele sconta un Iran incattivito e l’astio dei paesi arabi, l’Ue è debole. Ma sono gli Usa a perdere di più. Abdolrasool Divsallar nel numero Lo scisma d'Occidente x.com

La guerra in Iran è costata agli Stati Uniti 25 miliardi di dollari finora, ha dichiarato un ufficiale del Pentagono reddit

Iran, la guerra in diretta, Teheran: Obiettivo Usa e Israele è rovesciarci. Tv Iran: In bozza accordo via il blocco Usa da HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran ... fanpage.it

Guerra in Iran, la diretta | La tv iraniana: c’è una bozza di accordoMentre Teheran chiede lo sblocco dei fondi congelati e il ritorno sul mercato petrolifero, lo Stretto di Hormuz diventa teatro di scontri diretti con Washington, tra attacchi a motoscafi e bombardamen ... milanofinanza.it