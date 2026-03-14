Gli Stati Uniti hanno disposto l'invio di circa 2.500 Marines, unità anfibie e navi da guerra nella regione del Golfo Persico, con l'obiettivo di proteggere lo stretto di Hormuz. La decisione arriva in risposta alle azioni di Teheran che hanno aumentato le tensioni nella zona strategica, rendendo più presente la presenza militare americana in quella parte del mondo.

Gli Stati Uniti reagiscono al giro di vite imposto da Teheran sullo stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Secondo tre fonti consultate dal Wall Street Journal, il capo del Pentagono Pete Hegseth avrebbe approvato una richiesta avanzata dal Comando Centrale per rafforzare la presenza militare nell’area. Il provvedimento prevede l’invio della nave d’assalto anfibio USS Tripoli, una delle unità più moderne della Marina americana, accompagnata da un contingente di Marines e da altre navi da trasporto e supporto. Il cuore del dispiegamento è costituito dalla 31st Marine Expeditionary Unit (31st MEU), una delle unità del Corpo specializzate in operazioni rapide e proiezione di forza dal mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, media Usa: “2.500 Marines, gruppi anfibi e navi da guerra per proteggere lo stretto di Hormuz”

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