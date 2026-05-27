Guerra in Iran | bollette e carburanti pesano 2,6 miliardi sugli italiani

Gli italiani dovranno affrontare un aumento di 2,6 miliardi di euro sui costi legati a bollette e carburanti a causa della guerra in Iran. L'incremento del prezzo del gasolio influirà sui bilanci annuali degli automobilisti e sui costi delle spedizioni merci. Non sono stati forniti dettagli su come verranno distribuiti i costi tra le diverse categorie di consumatori. La stima riguarda l'impatto complessivo di questi rincari sul mercato nazionale.

? Punti chiave Quanto peserà l'aumento del gasolio sul budget annuo di un automobilista?. Come influirà il rincaro del diesel sui costi delle spedizioni merci?. Perché l'Euribor sta colpendo chi ha un mutuo a tasso variabile?. Quali misure adotterà lo Stato per assorbire il miliardo extra del diesel?.? In Breve Benzina self passata da 1,65 a 1,9 euro al litro tra febbraio e maggio.. Diesel salito da 1,70 a oltre 2 euro al litro con impatto 1,5 miliardi.. Spesa annua benzina per 10.000 km aumenta del 18% raggiungendo 1.299 euro.. Euribor a 3 mesi registra picchi di +28 punti base per i mutui variabili..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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