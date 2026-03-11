La guerra in Iran presenta il conto | per gli italiani stangata su benzina e bollette da 14 miliardi

La guerra in Iran ha portato a un aumento dei costi energetici in Italia, con un impennata dei prezzi di benzina e bollette. Secondo i calcoli di Confesercenti, questa situazione si traduce in una perdita di circa 14 miliardi di euro all’anno per le famiglie italiane, che devono affrontare rincari significativi nei pagamenti mensili. La cifra sottolinea l’impatto economico diretto di un conflitto internazionale sui cittadini del paese.

Una stangata da 14 miliardi di euro all’anno per le famiglie italiane. Questo è il costo della guerra in Iran stimato da Confesercenti calcolando gli effetti dei rincari di carburanti ed energia. Senza interventi correttivi, infatti, gli italiani rischiano di spendere in totale 6,9 miliardi in più per i carburanti e 7,1 miliardi in più per le bollette in un anno. A guadagnarci, invece, sarebbe lo Stato che otterrebbe, grazie a un maggior incasso dell’Iva, circa 1,9 miliardi: 1,2 dai carburanti e 700 milioni dalle bollette. Insomma, se il governo non intervenisse per ridurre le accise sui carburanti, a guadagnarci (grazie alla maggiore Iva) sarebbe soprattutto lo Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Temi più discussi: Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Tattiche, obiettivi e forze in campo: il punto militare; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz.

