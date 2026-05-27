Guerra agli incivili a Battipaglia | denunciato un uomo per abbandono di rifiuti pioggia di verbali

Notizia in breve

Il 21 maggio, a Battipaglia, la Polizia Municipale ha identificato un uomo che aveva abbandonato rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo. La Sezione Videosorveglianza ha catturato le immagini e avviato le verifiche. Sono stati emessi numerosi verbali per questa violazione. L’uomo è stato denunciato per abbandono illecito di rifiuti. La polizia ha intensificato i controlli contro gli incivili nella zona.