Guerra agli incivili a Battipaglia | denunciato un uomo per abbandono di rifiuti pioggia di verbali
Il 21 maggio, a Battipaglia, la Polizia Municipale ha identificato un uomo che aveva abbandonato rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo. La Sezione Videosorveglianza ha catturato le immagini e avviato le verifiche. Sono stati emessi numerosi verbali per questa violazione. L’uomo è stato denunciato per abbandono illecito di rifiuti. La polizia ha intensificato i controlli contro gli incivili nella zona.
In azione, il 21 maggio, la Sezione Videosorveglianza della Polizia Municipale di Battipaglia, diretta dal Vice Comandante Domenico Di Vita: individuato un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo. L’attività rientra nel costante lavoro di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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