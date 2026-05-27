Guerra agli incivili a Battipaglia | denunciato un uomo per abbandono di rifiuti pioggia di verbali

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 maggio, a Battipaglia, la Polizia Municipale ha identificato un uomo che aveva abbandonato rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo. La Sezione Videosorveglianza ha catturato le immagini e avviato le verifiche. Sono stati emessi numerosi verbali per questa violazione. L’uomo è stato denunciato per abbandono illecito di rifiuti. La polizia ha intensificato i controlli contro gli incivili nella zona.

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In azione, il 21 maggio, la Sezione Videosorveglianza della Polizia Municipale di Battipaglia, diretta dal Vice Comandante Domenico Di Vita: individuato un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo. L’attività rientra nel costante lavoro di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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