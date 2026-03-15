Denunciato dai carabinieri un uomo per illecita gestione e abbandono di rifiuti speciali

I carabinieri di Castel d’Azzano hanno deferito alla procura di Verona un uomo di 55 anni, di origine marocchina, accusato di gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali. Durante un controllo sul territorio, i militari hanno verificato le violazioni alle norme ambientali commesse dall’uomo. L’indagine ha portato alla denuncia, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali in corso.

Nell’ambito dei controlli ambientali e del monitoraggio del territorio, i carabinieri di Castel d’Azzano fanno sapere di aver deferito alla procura della Repubblica di Verona un uomo di 55 anni, di origine marocchina, ritenuto responsabile di «violazioni alle norme in materia ambientale». L’intervento dei militari è nato da una serie di controlli nelle aree verdi di Povegliano Veronese, durante i quali è stata segnalata la presenza di un deposito di materiali principalmente ferrosi. A seguito di approfonditi accertamenti, spiegano i militari, sarebbe emerso che l’uomo, titolare di una ditta individuale operante nel commercio, avrebbe stoccato e gestito «rifiuti speciali», tra cui apparecchiature fuori uso, senza le necessarie autorizzazioni previste dal Testo unico ambientale. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigianoTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Mugnano del Cardinale: gestione illecita di rifiuti speciali, denunciato artigiano localeNello specifico, all’esito di accertamenti eseguiti presso l’opificio ubicato nel comune di Mugnano del Cardinale (AV), i militari riscontravano che... Approfondimenti e contenuti su Denunciato dai carabinieri un uomo per... Temi più discussi: Falso dentista sorpreso mentre pratica un'anestesia: denunciato dai carabinieri; Palpeggia una studentessa sul pullman, denunciato dai Carabinieri; Denunciato dai carabinieri un uomo per illecita gestione e abbandono di rifiuti speciali; Rieti, spesa con una carta di credito rubata: denunciato dai carabinieri. Hashish, cocaina e un bilancino: 41enne denunciato dai CarabinieriDurante un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota ... redacon.it Falso dentista sorpreso mentre pratica un'anestesia: denunciato dai carabinieriL'odontotecnico stava estrando un dente, un'operazione consentita solo ai medici abilitati: sequestrata la struttura, deferito anche l'odontoiatra di riferimento ... rainews.it Picchiava l’anziana madre da anni, denunciato il figlio violento Muravera, la polizia stradale ha scoperto la violenza domestica dopo aver accompagnato a casa il 24enne, fermato per condotta molesta sul bus facebook «Fermo muscoloso» a Camignolo, la maestra ha denunciato i poliziotti x.com