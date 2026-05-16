Il Milan ha raggiunto un accordo con il centrocampista tedesco, mentre si parla di una possibile opzione con l'imprenditore legato a Briatore e Galliani. Nel frattempo, il presidente del club e il direttore generale sono pronti a lasciare le loro posizioni. Circolano anche voci su un coinvolgimento di un noto imprenditore nel progetto, mentre il manager attuale sembra intenzionato a farsi da parte. La situazione si sta evolvendo e le novità arrivano da più fronti.

Gli scenari sul possibile futuro del Milan: Furlani e Ibra pronti a farsi da parte. Spunta la clamorosa voce su Briatore e Carnevali. C'è l'accordo per Goretzka. Colombo un errore? Ecco il parere: la rassegna di PianetaMilan mette ordine sulle tantissime notizie intorno al futuro del club e non solo. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per informarvi al massimo con le notizie più importanti di questa mattina, ma anche per darvi il nostro punto di vista. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato della cessione da parte del Milan di Lorenzo Colombo al Genoa. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport': "A cui si può aggiungere la velocità, verrebbe da dire la miopia, con cui è stato anche liquidato Lorenzo Colombo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, accordo con Goretzka. Opzione Briatore con Galliani! Furlani pronto a farsi da parte

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