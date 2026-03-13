Mercedes sta discutendo con Alpine per ottenere una quota del 24 percento nel team di Formula 1. Il consulente esecutivo di Alpine ha confermato i negoziati in corso, senza fornire dettagli aggiuntivi. Le trattative riguardano un possibile investimento da parte di Mercedes nell'azienda francese. La notizia è stata confermata ufficialmente, ma non ci sono ancora accordi definitivi.

La Mercedes va all’attacco. E non solo in pista. Se in Cina la doppietta conquistata da George Russell e Kimi Antonelli nelle qualifiche sprint ha certificato una superiorità evidente sui rivali, la scuderia tedesca si muove anche nel retropalco della F1, mostrando interesse per l’acquisizione di parte della francese Alpine, almeno di una quota. E da Shanghai, Briatore conferma: “Ci sono dei negoziati in corso. ma Toto Wolff non c’entra”. Alpine è in vendita. A cercare nuovi acquirenti è Otro Capital, gruppo che detiene il 24% della scuderia di casa Renault. La società americana, che tra i propri investitori conta nomi come Michael... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mercedes in trattativa per acquisire quote dell'Alpine: Briatore conferma i negoziati

