Gucci entra in Formula 1 il lusso scende in pista con l’Alpine di Briatore dal 2027
A partire dal 2027, Gucci sarà il nuovo title partner di Alpine nella Formula 1, sostituendo il precedente sponsor. La collaborazione segna l’ingresso del marchio di lusso nel mondo del motorsport. La stagione 2027 sarà la prima in cui il brand sarà presente come sponsor principale in questo campionato. La partnership coinvolge anche il cambio di sponsor principale per il team Alpine. La presenza di Gucci in Formula 1 rappresenta una novità nel settore del lusso e dello sport motoristico.
A partire dalla stagione 2027, la Formula 1 vedrà un debutto senza precedenti nel mondo del lusso: Gucci entrerà nel campionato più importante del motorsport come title partner di Alpine al posto della svizzera Bwt. La scuderia di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore correrà ufficialmente come “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. Si tratta del debutto di una maison del lusso nel motorsport come sponsor principale di una scuderia di Formula 1. L’accordo coinvolge anche i gruppi industriali di riferimento: Kering, proprietario di Gucci, e Renault Group, casa madre di Alpine, in un’operazione che unisce moda, automotive e sport globale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Gucci | Cruise 2027 | New York
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