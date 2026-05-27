Gucci entra in Formula 1 il lusso scende in pista con l’Alpine di Briatore dal 2027

Notizia in breve

A partire dal 2027, Gucci sarà il nuovo title partner di Alpine nella Formula 1, sostituendo il precedente sponsor. La collaborazione segna l’ingresso del marchio di lusso nel mondo del motorsport. La stagione 2027 sarà la prima in cui il brand sarà presente come sponsor principale in questo campionato. La partnership coinvolge anche il cambio di sponsor principale per il team Alpine. La presenza di Gucci in Formula 1 rappresenta una novità nel settore del lusso e dello sport motoristico.