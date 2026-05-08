Kering ha annunciato un piano guidato da De Meo per ristrutturare le operazioni di Gucci, con l’obiettivo di aumentare i margini operativi. Il gruppo ha deciso di attuare misure di risparmio e ottimizzazione dei costi. Inoltre, Kering sta investendo in cliniche di lusso e servizi legati alla longevità, puntando a diversificare le fonti di reddito e rafforzare il posizionamento nel settore del benessere esclusivo.

? Domande chiave Come farà De Meo a raddoppiare i margini operativi di Gucci?. Perché Kering sta puntando tutto su cliniche di lusso e longevità?. Quanto inciderà la vendita delle licenze beauty sul debito del gruppo?. Quali nuovi settori sostituiranno la moda per garantire la sopravvivenza economica?.? In Breve Piano diviso in reset 2026, ricostruzione 2028 e leadership 2030.. Obiettivo raddoppiare margine operativo e riportare ROCE sopra il 20%.. Cessione licenze beauty a L'Oréal per 4 miliardi di euro.. Target raddoppio ricavi gioielleria entro il 2030 per Boucheron e Pomellato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kering, il piano di De Meo: rigore e tagli per rilanciare Gucci

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