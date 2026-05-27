Gucci entra in Formula 1

Notizia in breve

A partire dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2027, una scuderia di Formula 1 cambierà nome e identità visiva grazie a una partnership con una maison di moda. La collaborazione prevede che la squadra utilizzi il marchio di questa casa di moda, che entrerà ufficialmente nel mondo della Formula 1. La notizia è stata annunciata oggi e rappresenta l’ingresso della maison nel settore sportivo di alto livello.