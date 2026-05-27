Gucci entra in Formula 1

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2027, una scuderia di Formula 1 cambierà nome e identità visiva grazie a una partnership con una maison di moda. La collaborazione prevede che la squadra utilizzi il marchio di questa casa di moda, che entrerà ufficialmente nel mondo della Formula 1. La notizia è stata annunciata oggi e rappresenta l’ingresso della maison nel settore sportivo di alto livello.

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Gucci fa il suo ingresso in Formula 1 e lo fa dalla porta principale: la maison annuncia oggi una partnership con Alpine Formula One Team che, a partire dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2027, porterà la scuderia a correre con un nuovo nome e una nuova identità visiva. Il team si chiamerà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Gucci is officially entering Formula 1 as a sponsor

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