La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale: dalla prossima stagione Gucci entrerà nel mondo della Formula 1 attraverso una partnership con Alpine, dando vita al Gucci Racing Alpine Formula One Team. Anche se è da tempo che il mondo della Formula 1 flirta con quello della moda, è la prima volta che un marchio di lusso assume il ruolo di Title Partner di un team del calibro di Alpine, che per l’occasione correrà con i colori del marchio fiorentino. State immaginando una monoposto interamente decorata con il monogram GG? Probabilmente non siete lontani dalla realtà. La partnership si inserisce all’interno di un progetto più... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dalla prossima stagione Gucci correrà in Formula 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Opel in Formula E dalla prossima stagione: il debutto nell’era Gen4Opel annuncia il proprio ingresso nel campionato di Formula E a partire dalla prossima stagione, preparandosi a debuttare con un team ufficiale.

Ufficiale, la Formula 1 torna in Turchia: si correrà dal 2027, i dettagliDa ora al 2027, il circuito di Istanbul Park ospiterà cinque gare di Formula 1, segnando il ritorno di questa competizione in Turchia.

Temi più discussi: Gucci, star in passerella e in prima fila alla sfilata della Resort 2027 a New York. FOTO; Alma. Consorzio Fano sport, le scelte. Si parte dal biennale di Gucci; La sfilata Gucci Cruise 2027 celebra New York e porta in passerella un nuovo guardaroba essenziale; F1 | Alpine e Gucci insieme dal 2027: nasce Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Gucci entra in Formula Uno: sarà il title partner di Alpine dal 2027, ecco cosa cambieràPer la prima volta nella sua storia un luxury fashion brand entra nel Mondiale di F1. Briatore entusiasta: Sono enormemente orgoglioso, team in slancio crescente ... corrieredellosport.it

Gucci sbarca in Formula 1, storico accordo con Alpine. Briatore: Ne sono orgogliosoIl celebre marchio fiorentino del lusso diventa title partner a partire dalla prossima stagione. E la livrea porterà i tipici colori della griffe ... lanazione.it