Dalla prossima stagione Gucci correrà in Formula 1

Da gqitalia.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da quella che si sapeva da settimane, ora è ufficiale: dalla prossima stagione, Gucci entrerà nel mondo della Formula 1 attraverso una partnership con Alpine. La collaborazione porterà alla creazione di un team chiamato Gucci Racing Alpine Formula One Team. La notizia riguarda l’ingresso del marchio nel campionato di massimo livello automobilistico.

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La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale: dalla prossima stagione Gucci entrerà nel mondo della Formula 1 attraverso una partnership con Alpine, dando vita al Gucci Racing Alpine Formula One Team. Anche se è da tempo che il mondo della Formula 1 flirta con quello della moda, è la prima volta che un marchio di lusso assume il ruolo di Title Partner di un team del calibro di Alpine, che per l’occasione correrà con i colori del marchio fiorentino. State immaginando una monoposto interamente decorata con il monogram GG? Probabilmente non siete lontani dalla realtà. La partnership si inserisce all’interno di un progetto più... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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