F1 Gucci entra in pista | sarà title partner di Alpine
A partire dalla stagione 2027, la squadra di Formula 1 di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore cambierà nome in Gucci Racing Alpine, diventando il nuovo title partner del team. La partnership sostituisce quella con la svizzera BWT. Gucci entra nel mondo della Formula 1 come sponsor principale, con un accordo che riguarda l’intera stagione. La scuderia continuerà a competere con il nome di Alpine, ma con il marchio di moda italiano come principale sostenitore.
Gucci entra in Formula 1 come title partner di Alpine formula one team al posto della svizzera Bwt. A partire dalla stagione 2027 la scuderia di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore correrà con il nome di Gucci Racing Alpine. La collaborazione introduce Gucci Racing, "una nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, al crocevia tra lusso e sport", si legge in una nota. È la prima volta che il lusso 'scende in pista' ma quest'accordo sembra un 'corso e ricorso' della storia: è stato Luca de Meo (oggi ad di Kering) (rpt. Kering), quando era ad di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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