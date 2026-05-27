Gucci entra in F1 Alpine cambierà nome e colore | Flavio Briatore dice che la moda può arrivare 1ª
Dal 2027, la scuderia di Formula 1 Alpine cambierà nome e colore, con Gucci come nuovo title sponsor. Il marchio di lusso italiano sostituirà il precedente sponsor principale e la vettura avrà una nuova livrea. Flavio Briatore ha dichiarato che la moda può arrivare prima nel campionato. La modifica riguarda anche il cambio di nome ufficiale della squadra. La decisione è stata annunciata ufficialmente e entrerà in vigore all'inizio della stagione 2027.
Dal 2027 la Alpine avrà un nuovo title sponsor, sarà Gucci, il marchio di lusso italiano della moda. La scuderia avrà una nuova livrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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