Gucci entra in F1 Alpine cambierà nome e colore | Flavio Briatore dice che la moda può arrivare 1ª

Notizia in breve

Dal 2027, la scuderia di Formula 1 Alpine cambierà nome e colore, con Gucci come nuovo title sponsor. Il marchio di lusso italiano sostituirà il precedente sponsor principale e la vettura avrà una nuova livrea. Flavio Briatore ha dichiarato che la moda può arrivare prima nel campionato. La modifica riguarda anche il cambio di nome ufficiale della squadra. La decisione è stata annunciata ufficialmente e entrerà in vigore all'inizio della stagione 2027.