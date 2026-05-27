Un video di un match ha mostrato l'allenatore seduto sulla panchina mentre gesticolava e parlava da solo. La registrazione ha attirato l'attenzione degli spettatori, che hanno notato il suo comportamento durante la partita. Il filmato completo ora chiarisce che si trattava di un momento di comunicazione con il proprio staff, eliminando ogni dubbio sulla scena.

Pep Guardiola era diventato virale per un video in cui sembrava parlare completamente da solo in panchina, gesticolando e spiegando movimenti tattici durante la partita. Le immagini avevano fatto esplodere i social trasformando il tecnico del Manchester City in un meme. Nel nuovo video, però, viene finalmente mostrata la scena completa: accanto a lui c’erano due collaboratori, semplicemente più distanti rispetto a quanto sembrasse nel filmato iniziale. Mistero risolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola parlava da solo in panchina? Il video completo risolve il mistero

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PEP GUARDIOLA: le parole del mister al suo ritorno al Rigamonti

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