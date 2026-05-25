Durante una spedizione nelle acque profonde delle Maldive, cinque subacquei italiani sono morti. I sommozzatori di soccorso finlandesi hanno trovato una nuova ipotesi dopo aver scoperto una grotta. La scoperta potrebbe chiarire come si siano verificati gli incidenti, anche se i dettagli specifici non sono stati rivelati. La grotta si trova nell’area dove si sono svolti i soccorsi, ma non sono stati forniti ulteriori particolari.

I sommozzatori di soccorso finlandesi hanno avanzato una nuova ipotesi che potrebbe spiegare come i cinque subacquei italiani abbiano perso la vita durante una spedizione in acque profonde alle Maldive la scorsa settimana. L’incidente, considerato la tragedia subacquea più grave nella storia dell’arcipelago, è avvenuto il 14 maggio nei pressi dell’atollo di Vaavu, dove un gruppo di cinque subacquei stava esplorando un sistema di grotte sottomarine. Poche ore dopo che non erano riusciti a riemergere, il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti è stato ritrovato vicino all’ingresso della grotta. Le altre quattro vittime – la biologa marina Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino – sono state poi ritrovate all’interno della camera più buia della grotta. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tragedia Maldive: scoperta in una grotta risolve il mistero

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