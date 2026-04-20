Bonucci fa il grande nome per la panchina dell’Italia | Ripartirei da Guardiola avere lui significherebbe questa cosa

Il difensore italiano ha suggerito il nome di Pep Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale, affermando che la sua presenza porterebbe determinati vantaggi. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche nelle ultime ore, mentre si discute delle future scelte per la guida tecnica della squadra nazionale. Non ci sono altre indicazioni ufficiali o conferme sui prossimi passi della federazione in merito alla selezione del nuovo allenatore.

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