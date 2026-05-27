Pep Guardiola ha salutato la squadra senza menzionare i trofei vinti, concentrandosi sui ricordi e sui momenti passati insieme. Invece, un collega tecnico ha scelto parole più formali, ringraziando lo staff e i giocatori per l’impegno dimostrato durante il suo incarico. Entrambi hanno annunciato l’addio attraverso dichiarazioni pubbliche, senza specificare i dettagli delle prossime destinazioni.

Analisi comparata di due addii: quello di Pep Guardiola al Manchester City, dopo 10 anni, e quello di Antonio Conte al Napoli, dopo 2. Due squadre azzurre, due stadi emozionati che hanno testimoniato affetto e gratitudine a due allenatori vincenti. Un inizio parallelo, poi le parole li hanno distanziati. Pep, vestito di bianco, con sorriso solare e occhi umidi, anche per un padre di 95 anni in tribuna, ha ringraziato per "tanto amore che mai avrei immaginato". Ha trascurato i trofei, ha parlato delle emozioni condivise: "Ogni volta siete venuti allo stadio sperando: “Magari oggi vedremo qualcosa di bello”. È per questo che siamo qui". A un certo punto, Antonio, vestito di nero, livido, si è rivolto ai giornalisti in conferenza stampa: "In una cosa ho fallito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola e Conte, due modi per dire addio

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