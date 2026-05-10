Un giocatore chiave del Napoli potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di mercato. Se arriveranno offerte ufficiali dai campionati arabi, il calciatore potrebbe decidere di trasferirsi altrove. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sulle possibili mosse di mercato del club. La società non ha ancora commentato ufficialmente, mentre il giocatore è attualmente impegnato con gli impegni della squadra.

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli quest’estate se arriveranno proposte concrete dai campionati arabi. La dirigenza azzurra non opporrà resistenza a eventuali offerte per l’esterno, reduce da una stagione in cui è stato meno centrale nel progetto azzurro. Politano e il mercato arabo: la porta è aperta. Il Napoli ha deciso di non blindare il suo esterno offensivo. Come riporta Il Mattino, la società partenopea non ergerà barriere qualora dovessero concretizzarsi proposte dai campionati arabi per Politano. L’attaccante ha attirato interesse costante dalle squadre del Golfo negli ultimi periodi. Il fascino dei campionati mediorientali, unito alle proposte economiche generose che caratterizzano questa finestra, rende lo scenario plausibile.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, uno dei leader può dire addio: non è più intoccabile per Conte

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