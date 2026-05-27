Tra gennaio e aprile 2026, la guardia di finanza di Firenze ha individuato 21 persone che non hanno dichiarato redditi nel settore del lavoro domestico. Complessivamente, sono stati scoperti più di 1,5 milioni di euro di redditi non dichiarati. Nessun dettaglio sulle identità o sulle misure adottate.

Firenze, 27 maggio 2026 – La guardia di finanza di Firenze, nei primi quattro mesi del 2026, ha individuato 21 evasori totali nel settore del lavoro domestico: si parla di oltre 1,5 milioni di euro di redditi non dichiarati. Operazione nel settore del lavoro domestico. Il comando provinciale della guardia di finanza, si legge in una nota, ha effettuato una “mirata campagna di controlli nel settore del lavoro domestico, comparto particolarmente delicato sotto il profilo economico e sociale e caratterizzato da una significativa esposizione a fenomeni di irregolarità fiscale e contributiva”. Analisi e incrocio dati. In totale sono state analizzate circa 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia di finanza di Firenze, individuati 21 evasori nel settore del lavoro domestico

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