Azzardo | sequestrati 21 apparecchi nel tarantino Guardia di finanza

Nella provincia di Taranto, la Guardia di finanza ha sequestrato 21 apparecchi da gioco. Inoltre, sono stati segnalati alle autorità competenti sette persone responsabili di irregolarità legate all’attività di gioco. Le operazioni fanno parte di un intervento mirato al controllo e alla repressione di pratiche illegali nel settore del gioco d’azzardo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui locali coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 21 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 7 responsabili. Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati nell’intero territorio della provincia, gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro 21 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Azzardo: sequestrati 21 apparecchi nel tarantino Guardia di finanza Maxi controllo sul gioco illegale nel Tarantino, sequestrati 21 apparecchiTarantini Time QuotidianoVentuno apparecchi da gioco sequestrati e sette persone segnalate alle Autorità competenti. Carburanti: sequestro di trentamila litri, otto denunciati nel tarantino Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Mirate attività di servizio nel settore del contrasto al contrabbando di oli minerali,... Si parla di: Torino e Valle di Susa: frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo. Sequestrate slot illegali. Contestati tributi evasi e correlate sanzioni per oltre 6 milioni di euro. Azzardo: sequestrati 21 apparecchi nel tarantino Guardia di finanzaSono 21 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 7 responsabili. Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in fo ... noinotizie.it Taranto, sequestrati 21 apparecchi da gioco irregolariSequestrati apparecchi da gioco a Taranto: 21 macchine irregolari, 7 responsabili segnalati e sanzioni oltre 166 mila euro. pugliapress.org