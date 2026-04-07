Nasce ‘Si Può’ | il campo progressista unito a sostegno di Walter Cavalieri Foschini

Mercoledì 8 alle 18 presso La piccola pasticceria di San Giuseppe a Comacchio si terrà l’incontro di presentazione della lista ‘Si Può’, un progetto politico che riunisce diversi esponenti del campo progressista. La serata sarà dedicata alla presentazione ufficiale della lista e della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini. La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere i dettagli dell’iniziativa.

Un progetto politico nuovo prende forma. Mercoledì 8 alle 18, presso La piccola pasticceria di San Giuseppe a Comacchio, verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza la lista ‘Si Può’, a sostegno della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini. ‘Si Può’ rappresenta un fatto politico significativo per il territorio: per la prima volta dopo anni, il campo progressista si presenta unito in una proposta comune, mettendo insieme culture, esperienze e sensibilità diverse ma complementari. All’interno della lista convivono infatti il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Socialisti, Repubblicani, Italia Viva e Azione, insieme a cittadini impegnati che hanno scelto di mettersi in gioco per il futuro di Comacchio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Portici, nasce il Campo Largo: sostegno unito a Farroni sindacoAlleanza progressista compatta per Portici: M5S, SI, Verdi, civismo e liste locali sostengono Fernando Farroni in una coalizione aperta al confronto... De Pascale lancia Cavalieri Foschini: "Comacchio torni protagonista"Ascolto, attenzione al territorio, ai più deboli, rilancio di Comacchio dal basso senza padroni che vengano ad imporre soluzioni. Temi più discussi: Idee e partecipazione verso il futuro. Nasce ‘Io Voto’ per Cavalieri Foschini; Lista Civica Io Voto in campo: gruppo composto da giovani e professionisti; Cavalieri Foschini presenta Io Voto: giovani, turismo e cura del territorio. Idee e partecipazione verso il futuro. Nasce ‘Io Voto’ per Cavalieri FoschiniDomani, alle 16, al Bagno Paradiso di Porto Garibaldi, verrà presentata ufficialmente la lista civica Io Voto, a sostegno della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini. ilrestodelcarlino.it Cavalieri Foschini candidato del centro sinistraWalter Cavalieri Foschini è l’uomo giusto del centrosinistra. Con questa affermazione la coalizione che comprende Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Partito ... ilrestodelcarlino.it Con lo sguardo al futuro, al fianco di Walter Cavalieri Foschini Sindaco #percomacchio #perlepersone #iostoconwalter Ringrazio il Compagno ed artista di origini Comacchiesi F.Tomasi per la bellissima raffigurazione - facebook.com facebook