A Guardia Sanframondi è stata lanciata una nuova piattaforma digitale chiamata GuardIA.sann.io, insieme all’app “Guardia del Campo”. Entrambi gli strumenti sono gratuiti e destinati a cittadini e imprese. La piattaforma si concentra sulla raccolta di dati civico-ambientali e sull’utilizzo di intelligenza artificiale. In particolare, si rivolge al settore agricolo, con un’attenzione speciale alla viticoltura locale della zona.

Guardia Sanframondi compie un passo deciso verso l’innovazione digitale applicata al territorio. È online da oggi GuardIA.sann.io, una dashboard civico-ambientale che integra dati pubblici e intelligenza artificiale per offrire informazioni utili, accessibili e immediate a cittadini, amministratori e operatori economici del Sannio. Non un semplice portale meteo, ma una piattaforma evoluta che aggrega fonti istituzionali nazionali e internazionali (dalla meteorologia alla qualità dell’aria, dalla mobilità alla sismologia, fino a energia e biodiversità) rielaborandole attraverso sistemi di machine learning. Il risultato è un’interfaccia chiara, fruibile da smartphone e desktop, gratuita e senza necessità di registrazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - A Guardia Sanframondi nasce l’ecosistema digitale per il territorio: dati, AI e agricoltura di precisione

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