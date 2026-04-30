Un uomo di 62 anni è stato colpito e ucciso durante una sparatoria avvenuta giovedì sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si chiamava Angelo Pizzi. Il sospetto responsabile della sparatoria è fuggito subito dopo l’incidente. Nei giorni successivi sono emersi dubbi riguardo ai proiettili e alle circostanze dell’accaduto, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

I dubbi di Infantino sui proiettili. Si chiamava Angelo Pizzi l’uomo di 62 anni ucciso la sera di giovedì 30 agosto in un ristorante di Bisceglie , nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Diversi, pare una quindicina, i colpi di arma da fuoco sparati da due persone che avevano i volti coperti e hanno fatto irruzione nel ristorante per poi fuggire subito dopo l’agguato. Le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinato dalla Dda di Bari. La sparatoria di Bisceglie si è verificata in un ristorante intorno alle 21 all’interno di un locale nel centro cittadino.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sparatoria a Bisceglie in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi per errore, killer in fuga

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