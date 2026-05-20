Un viaggio tra storia, memoria e territorio alla scoperta delle origini della Valle Saracena L’AQUILA – Sabato 23 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la sede ADUC Usi Civici di Piazza Duomo ad Arischia (L’Aquila), si terrà la presentazione del volume Fuga dal Garigliano. Destinazione Amiternum e la Valle Saracena di Ezio Beccia, pubblicato da One Group Edizioni. L’opera affronta una delle vicende meno conosciute del Medioevo italiano, ricostruendo, attraverso fonti, pergamene, cronache e tradizioni locali, il possibile percorso compiuto dalle sopravvissute alla battaglia del Garigliano del 915, fino alle montagne dell’Amiternino e della cosiddetta Valle Saracena. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - ARISCHIA OSPITA LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “FUGA DAL GARIGLIANO” DI EZIO BECCIA

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