GTT | nuovo premio per i dipendenti tra produttività e welfare

Un nuovo premio sarà assegnato ai dipendenti di GTT, collegato alla produttività e al welfare. Le modalità di calcolo del bonus finale considerano la presenza in servizio e i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti. Restano ancora da chiarire come questi fattori influenzeranno esattamente l’importo finale del premio. La decisione mira a incentivare sia l’efficienza lavorativa sia i risultati economici dell’azienda.

? Domande chiave Come influenzerà la presenza in servizio il calcolo del premio finale?. Quanto incideranno i ricavi dei biglietti sul bonus per i dipendenti?. Quali eventi cittadini attiveranno i nuovi incentivi di welfare dedicati?. Perché la produttività dei lavoratori è legata alla stabilità finanziaria GTT?.? In Breve Premio di 1.750 euro legato a EBITDA e ricavi titoli di viaggio.. Welfare aziendale di 200 euro pro capite annui per il personale.. Bonus specifici per addetti durante Salone del Libro, Terra Madre e ATP Finals.. Obiettivo produttività basato su incremento giornate lavorative per manutenzione infrastrutture.. GTT e le rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo sul Premio di Risultato 2026, definendo nuovi equilibri tra produttività aziendale e benessere dei lavoratori dopo una trattativa complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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