Enel | piano sanitario per 32mila dipendenti tra welfare e talenti

Enel ha annunciato un nuovo piano sanitario rivolto a circa 32.000 dipendenti, che comprende servizi di welfare e iniziative per attrarre talenti. Il progetto prevede prestazioni gratuite per i familiari dei lavoratori nel 2026. La strategia mira a migliorare l’offerta di assistenza sanitaria e a rendere più attrattivo il percorso di assunzione all’interno dell’azienda. Restano da vedere gli effetti di queste misure sulla selezione dei nuovi candidati.

? Domande chiave Come influenzerà questo piano la scelta dei nuovi talenti in Enel?. Quali servizi gratuiti riceveranno i familiari dei dipendenti nel 2026?. Perché il welfare sta diventando più importante dello stipendio per i giovani?. Come può l'asilo nido aziendale ridurre il gender gap nel settore?.? In Breve Piano biennio 2026-2027 con visite gratuite per 32mila dipendenti e familiari.. Congedo maternità al 100% e paternità esteso di 20 giorni oltre la legge.. Asilo nido a Piazza Verdi con quota aziendale coperta al 50%.. Contributo 200 euro per iscrizione fondo pensione figli a carico dei dipendenti..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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