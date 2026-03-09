Boom del welfare aziendale Fa crescere la produttività

Il welfare aziendale sta vivendo un rapido sviluppo, passando da una semplice forma di benefit a un vero e proprio strumento strategico per le imprese. Le aziende stanno investendo in programmi che migliorano le condizioni dei lavoratori, riconoscendo un valore che va oltre il benessere sociale. Questa trasformazione si traduce in un impatto diretto sulla produttività e potrebbe influenzare anche il prodotto interno lordo.

DA COSTO a investimento. Da benefit a moltiplicatore di valore. Il welfare aziendale cambia pelle: non più solo strumento di benessere sociale, ma leva misurabile di politica industriale capace di incidere direttamente sulla produttività e, in prospettiva, sul Pil. È questa la tesi che accompagna la nascita del Corporate Welfare Lab, il nuovo osservatorio promosso dalla Luiss Business School in collaborazione con Edenred Italia. Il primo Rapporto annuale, costruito su un campione di 600 imprese italiane, ha quantificato l'impatto finanziario del welfare confrontando direttamente le performance delle aziende "welfare oriented" con quelle prive di piani strutturati.