L’attesa per GTA 6 ha portato a un aumento di truffe online, con numerosi utenti che cadono in false beta e scaricano file infetti. Sono state segnalate molteplici offerte di download non ufficiali e link sospetti che cercano di rubare dati o installare malware sui dispositivi degli utenti. Le autorità hanno avviato indagini su alcune piattaforme che distribuiscono contenuti manipolati o fraudolenti legati al gioco. Nessun aggiornamento ufficiale sulla data di uscita è stato comunicato.

L’attesa per Grand Theft Auto VI sta diventando spasmodica, lo abbiamo già detto più volte, ma a tal puto da trasformarsi addirittura terreno fertile per hacker e truffatori online. Mentre milioni di giocatori aspettano novità ufficiali da Rockstar Games, sul web stanno proliferando falsi accessi anticipati, beta inesistenti e download infetti capaci di trasformare la curiosità degli utenti in un rischio concreto per dati personali e dispositivi. Cosa sappiamo. Perché hacker e truffatori provano a sfruttare GTA6. A lanciare l’allarme è il team di intelligence di NordVPN, secondo cui i cybercriminali stanno sfruttando il clamore mediatico attorno al nuovo capitolo della saga per colpire soprattutto i fan più impazienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - GTA 6, scatta l’allarme truffe tra false beta e download infetti

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