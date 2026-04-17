Allarme truffe tra i vip soldi rubati e identità false | da Laura Efrikian a Eva Henger i casi

Recentemente sono emersi diversi casi di truffe rivolte a personaggi noti, con episodi che coinvolgono furti di denaro e uso di identità false. Tra le vittime ci sono anche personalità del mondo dello spettacolo che hanno denunciato di essere state raggirate da individui che si sono spacciati per loro o per familiari. Uno di questi episodi ha visto una donna raccontare di essere stata truffata da un uomo che si era finto il nipote, causando preoccupazione tra i vip italiani.

(Adnkronos) – Allarme truffe tra i vip. Laura Efrikian ospite oggi a La volta buona ha raccontato di essere stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è finto suo nipote Jacopo, figlio di Marco Morandi. Il malvivente l'avrebbe contattata usando la voce modificata simile a quella del nipote, chiedendole urgentemente dei soldi. Presa dal panico e convinta che ci fosse un serio problema, Efrikian ha consegnato a un ragazzo, che si è presentato a casa sua, circa 5 mila euro, convinta che quei soldi fossero poi serviti al figlio Marco: "Io non ho ragionato con il cervello, sono andata in tilt. Io ero convinta che ci fosse un problema con mio figlio", ha raccontato l'attrice nel salotto di Caterina Balivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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