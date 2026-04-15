Uno studio recente ha evidenziato come le radiografie create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale siano in grado di ingannare anche i professionisti del settore medico. Queste immagini false vengono prodotte utilizzando algoritmi avanzati e potrebbero essere utilizzate per scopi fraudolenti o truffaldini. La questione solleva preoccupazioni riguardo alle possibili implicazioni legali e ai risarcimenti in caso di diagnosi errate o manipolazioni intenzionali.

A guardarla, sembrava vera. Ma è stato proprio questo il problema. Perché invece quella radiografia era falsa, generata dall'intelligenza artificiale. Eppure ci sono cascati tutti. Perché se un referto medico così importante può apparire autentica anche agli occhi di un medico esperto, allora il rischio non riguarda più soltanto la diagnosi. Riguarda il denaro, i risarcimenti, i contenziosi, le frodi. Riguarda un pezzo crescente della sicurezza digitale che finora è rimasto ai margini del racconto pubblico: la possibilità che immagini cliniche, file audio, video e comunicazioni manipolate con l’AI entrino nei processi assicurativi e sanitari come prove credibili, abbastanza credibili da far scattare pagamenti, perizie o decisioni sbagliate.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Radiografie false con l’intelligenza artificiale: l’allarme su truffe e risarcimenti

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